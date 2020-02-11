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Национальному информагентству Узбекистана планируют выделить более $560 тыс. на модернизацию
11 Февраля 2020 22:34
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ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – 5,4 млрд сумов (порядка 566 тыс. долларов) предлагают выделить на модернизацию Национального информационного агентства Узбекистана (УзА), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт regulation.gov.uz.
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В частности, проект постановления Кабмина Республики Узбекистан, вынесенного на обсуждение, предусматривает выделение 5,4 млрд сумов для запуска нового сайта УзА, а также на покупку техники.
Согласно ранее анонсированному постановлению Президента РУ о реформировании национального информагентства также предусматривается создание при УзА медиацентра по подготовке мультимедийных материалов, прямых трансляции и онлайн-репортажей.
Ключевые слова: СМИ, Узбекистан,
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