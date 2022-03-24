Национальное ремесло возрождают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области участник программы «Еңбек» открыл цех по производству казахских музыкальных инструментов и предметов быта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Ризабек Толеубек увлёкся ремеслом, когда жил в Китае. Несколько лет назад он переехал в город Булаево и решил продолжить заниматься прикладным творчеством.

Ризабек Толеубек в райцентр Булаево переехал из Алматинской области в 2018 году. До этого его семья жила в Китае.

Изготовлением казахских музыкальных инструментов и домашней утвари он занимается с юного возраста.

«Домбра, сделанная из берёзы, красиво звучит. С этим деревом я впервые начал работать, когда переехал на север. У каждой домбры своё звучание, говорит мастер. Раньше он изготавливал музыкальные инструменты из яблонь, абрикосовых деревьев, ивы, теперь больше работает с берёзой. Здесь изображён флаг Казахстана – солнце, беркут, горы. Эту домбру я сделал, когда мы еще в Китае жили, но мечтали переехать на историческую родину», - рассказывает ремесленник.

Ризабек Толеубек по образованию музыкант. Любовь к искусству он старается привить и своим детям. У него две дочери, которые сейчас тоже учатся играть на домбре.

«Эту домбру папа сделал специально для меня. С 10 лет я учусь играть. Пока знаю два кюя. Мне нравится этот музыкальный инструмент», - говорит Сунгыла Ризабек, дочь Ризабека Толеубека.

Ремесленник не только изготавливает музыкальные инструменты, но и сам пишет кюи. Говорит, готов делиться своим опытом с детьми на безвозмездной основе, чтобы они не понаслышке знали, что такое национальное искусство.