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Национальное информационное агентство Узбекистана отмечает 30-летний юбилей

5 Февраля 2022 11:53
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Национальное информационное агентство Узбекистана отмечает 30-летний юбилей

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Национальное информационное агентство Узбекистана «УзА» отмечает 30-летний юбилей, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Летопись Агентства начинается с открытия в 1918 году в Ташкенте в отделении РосТА. В дальнейшем отделение было преобразовано в УзТАГ- Телеграфное информационное агентство Узбекистана, действующее в системе ТАСС. Согласно указу Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 1992 года, агентство было преобразовано в Национальное информационное агентство Узбекистана - УзА.

Богата история журналистики агентства, это и журналистика в годы коллективизации, индустриализации, военная журналистика в тяжелые годы Второй мировой войны, в годы восстановления столицы Узбекистана после разрушительного Ташкентского землетрясения, и вот теперь уже новая журналистика в годы строительства Независимого Узбекистана.

Сегодня «УзА» является официальным информационным источником страны, которое освещает деятельность Президента Республики Узбекистан, Парламента, правительственных и государственных органов, происходящие в стране важные социально-политические события.

Официальный сайт работает на 9 языках - узбекском, русском, английском, французском, немецком, испанском, арабском, китайском и казахском. Материалами интернет-портала регулярно пользуются более 50 ведущих информационных агентств мира.

Отметим, что Международное информационное агентство «Казинформ» сотрудничает с «УзА» и регулярно обменивается информацией.



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#СМИ   #Юбилей   #Узбекистан  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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