Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Национальная выставка Казахстана пройдет в Лувре

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Апреля 2023, 10:00
Национальная выставка Казахстана пройдет в Лувре Фото: paris-life.info.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве культуры и спорта РК прошло республиканское совещание с участием заместителей акимов областей, руководителей ряда музейных учреждений республики по итогам визита министра в музей Лувр, где обсуждался вопрос организации на этой представительной международной площадке Национальной выставки Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Идея организации Национальной выставки была озвучена в ходе визита Президента Республики Казахстан во Францию 29-30 ноября 2022 года.

Национальная выставка, решая амбициозные задачи масштабной визуализации культурного наследия Казахстана на самой посещаемой и авторитетной культурной площадке мира, будет подготовлена в рамках проекта «Культурный код казахской степной цивилизации».

Актуальность проекта обусловлена тем, что аутентичная культура в эпоху цифровых коммуникаций является важнейшим ресурсом конкурентоспособности и узнаваемости страны как успешного участника глобальных коммуникаций.

Ядром проекта станет выставка «Жизнь в движении: культурный код казахской степной цивилизации», которая будет размещена в павильоне и залах музея Лувр в 2026 году.

Хронология выставки – с IV тыс. до н.э. до середины XIX века. Это время, когда казахская степная цивилизация поступательно развивается, формируя свой культурный код. Основу экспозиции составят подлинные раритеты из фондов целого ряда музеев Республики Казахстан, поскольку будут представлены все ключевые эпохи истории Казахстана. Оператором проекта выступит Национальный музей Республики Казахстан.

Настоящий проект музейных учреждений Казахстана позволяет представить визуальный образ феномена степной цивилизации, давшей миру историю городской и кочевой культур, философию и мировоззрение народа, с древности проживающего в самом центре глобального перекрестка цивилизаций Востока и Запада и их трансконтинентальных торговых магистралей. Проект дает возможность показать непрерывность и самобытность истории и культуры страны, о которой до настоящего времени должным образом не были информированы страны дальнего зарубежья.


Культура   Минкультуры  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Главу районного отдела образования в Актюбинской области осудили за незаконный бизнес
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Как казахстанский ученый помог открыть филиал шотландского университета в Казахстане
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Стало известно расписание мужского ЧМ-2023 по боксу с участием Казахстана
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
Три автобуса изменят маршрут из-за ремонта на транспортной развязке в Астане
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
Выставку о польских татарах открыли в Астане
Выставку о польских татарах открыли в Астане
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК
Сотрудники «МАЭК» опровергли информацию из видеообращений к Президенту РК