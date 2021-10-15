Национальная школьная спортивная лига проводится среди столичных школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялось торжественное открытие первого этапа Национальной школьной спортивной лиги с участием министра образования и науки Асхата Аймагамбетова и министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня начинается Национальная лига среди детей по нескольким видам спорта. В целом по стране функционируют свыше 7400 школ. По спорту Национальная лига пройдет сначала внутри школы, а затем на уровне всех школ. Наряду с этим, будет организовано на районном, региональном, областном уровнях. Если раньше межшкольная национальная лига проводилась по 8 видам спорта, сейчас их количество достигло 10, в частности по тогызкумалак, по играм в альчики, футболу, волейболу и другим видам спорта», - отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Национальная школьная спортивная лига сегодня проводилась в школе «Binom education».

Сначала министры вместе с руководителем школы ознакомились с учебным заведением. После чего выступили на открытии лиги и пожелали удачи обучающимся.

Актоты Раимкулова отметила, что лига, проводимая в этом году в честь 30-летия Независимости страны, играет особую роль в развитии массового спорта, повышении интереса подростков к спорту.

«В своем Послании народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития массового спорта в стране. Одно из направлений в развитии массового спорта - школьный спорт, который развивается посредством проведения школьных лиг. Это не только обеспечивает здоровье подрастающего поколения, но и решает многие социальные проблемы, такие как суицидальные явления, наркомания и детская преступность. В общеобразовательных школах расширяется сеть спортивных секций по разным видам спорта. На сегодняшний день их количество составляет более 45 тысяч спортивных секций, где занимаются спортом более 900 тысяч детей школьного возраста. В нашей стране всегда был высок интерес к динамичным видам спорта. Мы гордимся целой плеядой мастеров мирового класса, которые успешно выступают на самых престижных международных чемпионатах и первенствах. Это говорит о заслуженном признании развития спорта в нашей стране», - сказала министр.

В завершении мероприятия Актоты Раимкулова и Асхат Аймагамбетов посмотрели первые соревнования школьников по волейболу и асык ату.