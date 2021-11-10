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Национальная платежная система заработает в пилотном режиме в Казахстане

10 Ноября 2021 11:01
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Национальная платежная система заработает в пилотном режиме в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальным банком обеспечена техническая готовность Национальной платежной системы. Об этом заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальным Банком обеспечена техническая готовность Национальной платежной системы. В рамках Межбанковской системы платежных карточек (МСПК) создана инфраструктура по обработке карточных транзакций. В настоящее время проводится работа по интеграции данной системы с Международными платежными системами – Visa, Mastercard, Union Pay», - сказал Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.

В настоящее время модернизирована платформа Системы мгновенных платежей (СМП), предназначенной для проведения розничных платежей и переводов денег в режиме реального времени.

«Запуск компонентов Национальной платежной системы будет осуществлен в пилотном режиме в ноябре-декабре 2021 года», - проинформировал глава Национального банка.

Ранее сообщалось, что за месяц тенге ослаб на 0,3%, до 427,15 тенге за один доллар США.


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#Правительство РК   #Нацбанк Казахстана   #Экономика   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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