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Национальная платежная система заработает в пилотном режиме в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальным банком обеспечена техническая готовность Национальной платежной системы. Об этом заявил глава Нацбанка Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Национальным Банком обеспечена техническая готовность Национальной платежной системы. В рамках Межбанковской системы платежных карточек (МСПК) создана инфраструктура по обработке карточных транзакций. В настоящее время проводится работа по интеграции данной системы с Международными платежными системами – Visa, Mastercard, Union Pay», - сказал Ерболат Досаев в ходе заседания Правительства.
В настоящее время модернизирована платформа Системы мгновенных платежей (СМП), предназначенной для проведения розничных платежей и переводов денег в режиме реального времени.
«Запуск компонентов Национальной платежной системы будет осуществлен в пилотном режиме в ноябре-декабре 2021 года», - проинформировал глава Национального банка.
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