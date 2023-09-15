Национальная платежная корпорация создана в Казахстане

В Казахстане создана Национальная платежная корпорации - АО «НПК» путем реорганизации РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

«Соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Национального Банка, а также в состав дочерних организаций НБК. Создание НПК утверждено Постановлением Совета директоров НБК», - говорится в сообщении.

Как пояснили в Нацбанке, Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.

НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации.

«В функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов «Цифровой тенге», Open Banking. Реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора», - добавили в пресс-службе Нацбанка.