РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:08, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Национальная платежная корпорация создана в Казахстане

    None
    Фото: Shutterstock.com
    В Казахстане создана Национальная платежная корпорации - АО «НПК» путем реорганизации РГП «Казахстанский центр межбанковских расчетов» (КЦМР), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
    «Соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Национального Банка, а также в состав дочерних организаций НБК. Создание НПК утверждено Постановлением Совета директоров НБК», - говорится в сообщении.

    Как пояснили в Нацбанке, Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.

    НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации.

    «В функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов «Цифровой тенге», Open Banking. Реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора», - добавили в пресс-службе Нацбанка.

    Теги:
    Экономика Цифровой Казахстан Нацбанк Казахстана для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:00
    Считавшееся вымершим 200 лет назад дерево нашли в Бразилии
    Сегодня, 18:47
    Современный парк появился в Сарани
    Сегодня, 18:34
    Стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 не будут поднимать в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!