Национальная перепись населения РК в 2020 году пройдет в октябре в два этапа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Национальная перепись населения РК будет проводиться в октябре. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальная перепись населения условно состоит из двух этапов. Подготовительный этап будет проведен с 1 по 30 июня. Интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту с целью уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. На данном этапе идет подготовка к районированию», - пояснил Н.Айдапкелов.

Переписное районирование – это деление территории каждого населенного пункта региона на инструкторские и счетные участки для проведения второго этапа переписи.

«Основной этап, то есть непосредственно перепись населения, пройдет с 1 по 30 октября. В первые 15 дней октября будет проведен интернет-опрос, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи посредством сети Интернет на специализированном сайте – sanaq.gov.kz. Сайт дает возможность респондентам самостоятельно пройти перепись, заполнить переписные листы с помощью пояснений и подсказов на каждом этапе их заполнения, а также виртуального помощника», - рассказал в ходе пресс-конференции Н. Айдапкелов.

Одновременно с 1 по 30 октября будет проводиться сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами с регистрацией ответов в планшетах.

«Респонденты, представившие сведения через Интернет не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. По завершении выдается справка о прохождении переписи населения», - добавил Н. Айдапкелов.

Также Нурболат Айдапкелов рассказал, как будет выглядеть логотип Национальной переписи населения РК в 2020 году.

«С целью придания фирменного стиля при проведении национальной переписи населения в 2020 году, то есть для комплексной системы визуальной идентификации, был разработан и утвержден логотип переписи населения. Логотип символизирует единство народа и семейные ценности под шаныраком, поднятые вверх руки «изображения людей« подтверждают открытость, безопасность и важность переписи», - отметил в своем выступлении Нурболат Айдапкелов.

Отметим, слоган переписи: В Казахстане каждый важен!



