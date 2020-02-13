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Национальная перепись населения РК в 2020 году пройдет в октябре в два этапа

13 Февраля 2020 14:07
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Национальная перепись населения РК в 2020 году пройдет в октябре в два этапа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году Национальная перепись населения РК будет проводиться в октябре. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальная перепись населения условно состоит из двух этапов. Подготовительный этап будет проведен с 1 по 30 июня. Интервьюеры будут совершать обход по каждому населенному пункту с целью уточнения адресов жилых и нежилых помещений и строений, а также фактического числа проживающего населения в них. На данном этапе идет подготовка к районированию», - пояснил Н.Айдапкелов.

Переписное районирование – это деление территории каждого населенного пункта региона на инструкторские и счетные участки для проведения второго этапа переписи.

«Основной этап, то есть непосредственно перепись населения, пройдет с 1 по 30 октября. В первые 15 дней октября будет проведен интернет-опрос, где респонденты смогут самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи посредством сети Интернет на специализированном сайте – sanaq.gov.kz. Сайт дает возможность респондентам самостоятельно пройти перепись, заполнить переписные листы с помощью пояснений и подсказов на каждом этапе их заполнения, а также виртуального помощника», - рассказал в ходе пресс-конференции Н. Айдапкелов.

Одновременно с 1 по 30 октября будет проводиться сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами с регистрацией ответов в планшетах.

«Респонденты, представившие сведения через Интернет не подлежат опросу интервьюерами. При опросе населения в качестве идентификации респондента будет использоваться ИИН опрашиваемого лица. По завершении выдается справка о прохождении переписи населения», - добавил Н. Айдапкелов.

Также Нурболат Айдапкелов рассказал, как будет выглядеть логотип Национальной переписи населения РК в 2020 году.

«С целью придания фирменного стиля при проведении национальной переписи населения в 2020 году, то есть для комплексной системы визуальной идентификации, был разработан и утвержден логотип переписи населения. Логотип символизирует единство народа и семейные ценности под шаныраком, поднятые вверх руки «изображения людей« подтверждают открытость, безопасность и важность переписи», - отметил в своем выступлении Нурболат Айдапкелов.

Отметим, слоган переписи: В Казахстане каждый важен!



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Ключевые слова: Нур-Султан, Статистика,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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