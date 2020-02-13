Национальная перепись населения РК будет проводиться согласно всем правилам - Нурболат Айдапкелов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ошибки, допущенные в период проведения Национальной переписи населения в 2009 году, не повторятся в этом году. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы учли все ошибки, допущенные в период проведения Национальной переписи населения в 2009 году. В этом году перепись населения будет соответствовать всем правилам. На сегодня совместно с областными акиматами мы разрабатываем вопрос безопасности интервьюеров. Некоторые районы интервьюеры будут обходить вместе с участковым полицейским», - отметил Нурболат Айдапкелов.

Также он рассказал о том, как будет проходить подготовка к национальной переписи населения.

«Все вы знаете о ситуации, которая призошла в 2009 году (хищение средств в период проведения переписи населения). Как в этом году будет проводиться национальная перепись населения? Сотрудники комитета статистики не будут вовлечены в процесс государственных закупок. Как вы уже знаете, есть сайт для госзакупок на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов РК. Купля-продажа в электронном формате осуществляется именно там. Также в каждой области созданы комиссии, возглавляемые акимами. Образованы специальные комиссии, которые будут решать вопрос с трудоустройством» , - сказал он.

Нурболат Айдапкелов подчеркнул, что интервьюеру подготовительного этапа (регистратору) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 75 743 тенге.