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Национальная перепись населения РК будет проводиться согласно всем правилам - Нурболат Айдапкелов
13 Февраля 2020 16:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ошибки, допущенные в период проведения Национальной переписи населения в 2009 году, не повторятся в этом году. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказал председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК Нурболат Айдапкелов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Мы учли все ошибки, допущенные в период проведения Национальной переписи населения в 2009 году. В этом году перепись населения будет соответствовать всем правилам. На сегодня совместно с областными акиматами мы разрабатываем вопрос безопасности интервьюеров. Некоторые районы интервьюеры будут обходить вместе с участковым полицейским», - отметил Нурболат Айдапкелов.
Также он рассказал о том, как будет проходить подготовка к национальной переписи населения.
«Все вы знаете о ситуации, которая призошла в 2009 году (хищение средств в период проведения переписи населения). Как в этом году будет проводиться национальная перепись населения? Сотрудники комитета статистики не будут вовлечены в процесс государственных закупок. Как вы уже знаете, есть сайт для госзакупок на официальном интернет-ресурсе Министерства финансов РК. Купля-продажа в электронном формате осуществляется именно там. Также в каждой области созданы комиссии, возглавляемые акимами. Образованы специальные комиссии, которые будут решать вопрос с трудоустройством» , - сказал он.
Нурболат Айдапкелов подчеркнул, что интервьюеру подготовительного этапа (регистратору) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 75 743 тенге.
«Интервьюеру основного этапа (переписчику) при полном объеме оказанных услуг за 30 дней планируется оплатить за оказанные услуги 94 678 тенге. Инструктору-контролеру подготовительного и основного этапов при полном объеме оказанных услуг за 45 дней планируется оплатить за оказанные услуги 113 614 тенге», - отметил он в ходе пресс-конференции.
Ключевые слова: Правительство РК, Общество,
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