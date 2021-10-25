Национальная перепись населения: разъяснительную работу проводят в столичных ТРЦ и рынках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Интервьюеры, волонтеры провели разъяснительную работу о национальной переписи населения в ТРЦ и рынках столицы. Они беседовали с посетителями ярмарки на площади возле ТРЦ «Хан Шатыр», а также с посетителями ТК «Big Шанхай», ТД «Артем», ТД «Тулпар», ТРЦ «Евразия», напоминали, что перепись можно пройти двумя способами – онлайн на сайте sanaq.gov.kz и традиционным способом. Передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Сотрудники Департамента Бюро национальной статистики, интервьюеры, волонтеры раздавали буклеты, отвечали на вопросы, наглядно демонстрировали на планшетах, как регистрироваться, помогали всем желающим пройти перепись онлайн.

«Перепись населения позволяет видеть демографическую картину страны, чтобы создавать нужное количество рабочих мест, делать аналитику трудовых ресурсов, создавать места в детских садах, социальных учреждениях и разрабатывать государственные программы. На сегодняшний день более 600 тысяч жителей столицы прошли перепись населения», - пояснил главный специалист Департамента Бюро национальной статистики по городу Нур-Султану Айбек Калиев.

Жители столицы принимают активное участие в переписи населения. Ранее представители столичной АНК, НПО призывали горожан принять участие в переписной кампании, также к подомовым обходам присоединились волонтёры. В столице на сегодняшний день около 1,5 тысяч интервьюеров-счетчиков помогают пройти перепись населения.

Напомним, офлайн обходы интервьюерами продлятся до 30 октября.

В Бюро национальной статистики напомнили, что тем, кто прошел перепись онлайн, необходимо показать номер уведомления интервьюеру. Повторно опрашивать их не будут.

Узнать интервьюеров можно по характерному шарфу и сумке синего цвета с логотипом переписи, кроме того, у каждого должен быть планшет и удостоверение интервьюера. По регистрационному номеру, указанному в удостоверении, можно проверить личность интервьюера на сайте sanaq.gov.kz. Также это можно сделать, позвонив по номеру 1446.

Отметим, что после прекращения возможности прохождения переписи населения онлайн поступило много просьб о продлении срока. В связи с этим было решено перезагрузить функцию онлайн-опроса на сайте sanaq.gov.kz.

Ранее сообщалось о том, что Онлайн-перепись населения снова доступна для граждан