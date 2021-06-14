Национальная перепись населения: как узнать интервьюера
В обязанности интервьюеров будет входить сплошной обход домохозяйств в городах и селах страны. В период посещения домохозяйств интервьюерам будут выданы специальные удостоверения и атрибутика Национальной переписи.
«Удостоверение будет содержать: фотографию интервьюера, фамилию, имя, отчество, дату выдачи и срок действия удостоверения, а также подпись и печать территориального подразделения статистики. У всех интервьюеров также должны быть шарфы и портфели синего цвета с символикой переписи населения», - отметил официальный представитель Бюро национальной статистики Олжас Сайлаубекулы.
Напомним, Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом. Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».