Национальная перепись населения: как узнать интервьюера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане более 32 тысяч человек привлекут на работу для проведения Национальной переписи населения 2021 года. На должность интервьюеров смогут претендовать граждане РК старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, имеющие навыки работы с ПК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики РК.

В обязанности интервьюеров будет входить сплошной обход домохозяйств в городах и селах страны. В период посещения домохозяйств интервьюерам будут выданы специальные удостоверения и атрибутика Национальной переписи.

«Удостоверение будет содержать: фотографию интервьюера, фамилию, имя, отчество, дату выдачи и срок действия удостоверения, а также подпись и печать территориального подразделения статистики. У всех интервьюеров также должны быть шарфы и портфели синего цвета с символикой переписи населения», - отметил официальный представитель Бюро национальной статистики Олжас Сайлаубекулы.

Напомним, Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом. Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».