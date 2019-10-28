Национальная компания наращивает экспортный потенциал

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 октября 2019 в городе Нур-Султане состоялась экспортная поставка вертолета Airbus Helicopters в Таджикистан. Данный борт является первым вертолетом Airbus Helicopters в Таджикистане, сборка которого осуществлялась совместным предприятием ТОО «Еврокоптер Казахстан инжиниринг» (50% АО «НК «Казахстан инжиниринг», 50% Airbus Helicopters), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Следует подчеркнуть, что реализация проекта стала возможной при поддержке Правительства в лице Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК и участии АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport».

«Сегодня мы ведем активную работу по наращиванию производственных мощностей, импортозамещению и развитию экспортного потенциала компании. Настоящая сделка является очень важным событием, ввиду открытия нового рынка как в Таджикистане, так и в Центральной Азии в целом. Кроме того, ежегодно растет экспорт услуг по ремонту и техническому обслуживанию вертолетов, обучению летного состава. В целом, по группе компании АО «НК «Казахстан инжиниринг» ожидается рост экспорта специальной продукции и продукции двойного назначения на 30% по сравнению с прошлом годом. Данная поставка открывает перспективы развития экспортного потенциала компании», - отметил Председатель Правления АО «НК «Казахстан инжиниринг» Куаныш Бишимов.





«Еврокоптер Казахстан инжиниринг» является единственным предприятием в СНГ и Центральной Азии, которое занимается реализацией вертолетов Н145, Н130, Н125 и сопутствующих услуг (обучение летно-технического состава, техническое обслуживание) на рынке РК и в дистрибьюторской зоне (Кыргызстан,Таджикистан, Монголия и Россия).











