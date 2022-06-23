23 Июня 2022 16:22

Национальная геологическая служба появилась в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальную геологическую службу создали в Казахстане. Об этом сообщил на круглом столе в Мажилисе Парламента РК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением Главы государства создана Национальная геологическая служба на базе подведомственных организаций в лице Республиканского Центра Геологической Информации «Казгеоинформ» и Национальной геологоразведочной компании «Казгеология». Соответствующее Постановление Правительства принято в конце прошлого года и буквально на прошлой неделе, 15 июня, проведена государственная регистрация НГС», – сказал С. Брекешев.

По словам министра, Служба будет являться комплексной сервисной поддержкой инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации, эксплуатации Национального банка данных минеральных ресурсов, обобщению, систематизации и анализу геологической информации совместно с научными учреждениями Казахстана в области геологии. В этой связи Национальная геологическая служба планирует строительство фондового хранилища и двух кернохранилищ, ремонт и модернизацию четырех кернохранилищ, также создание центра обработки данных. В результате уровень обеспечения государственной инфраструктурой достигнет 100%.

С. Брекешев отметил, что инвесторы вкладывают средства в разведку месторождений в тех странах, где государство за свой счет уже провело или проводит ранние стадии работ, где уже сформирована база перспективных участков с прогнозными ресурсами.

В этой связи, перед геологической отраслью стоят следующие основные задачи:

- повышение геологической изученности территории страны для последующей передачи их в недропользование;

- развитие инфраструктуры геологической отрасли и геологической науки;

- цифровизация и автоматизация производственно-технологических процессов;

- совершенствование законодательства для повышения инвестиционной привлекательности геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.

В настоящее время разработан проект Концепции развития геологической отрасли до 2026 года, где нашло отражение решение вышеуказанных вопросов.

Ранее сообщалось, что Казахстан с долей 46% по-прежнему лидирует в Центральной Азии по притоку иностранных инвестиций. Основные страны-инвесторы - Нидерланды, США, Швейцария, Российская Федерация, Китай, Бельгия, Великобритания, Южная Корея, Турция и Франция.

«По всем ключевым отраслям наблюдался рост. В частности, горнодобывающая промышленность – на 18,3%, обрабатывающая промышленность – на 65,4%, торговля – на 46,7%, финансовая и страховая деятельность – на 57,2%, строительство - на 37,8%», - сообщил ранее замминистра иностранных дел РК Алмас Айдаров на заседании Правительства.

Вместе с тем, он также заявил о необходимости привлекать инвестиции в агропромышленный комплекс.