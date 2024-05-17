Итоги исполнения республиканского бюджета прошлого года отмечены положительными тенденциями. Об этом заявил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков в ходе презентации отчетов Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По оперативным данным рост ВВП в 2023 году составил 5,1%, что на 1,1 процентных пункта выше одобренного прогнозного значения. Основными трендами были: увеличение в обрабатывающей промышленности, рост производства в строительной отрасли и торговле, рост объемов услуг в сфере транспорта, увеличение темпов продаж в оптовой и розничной торговле, — сказал Даурен Темирбеков.

Также, по словам вице-министра, отмечается увеличение объема инвестиций в основной капитал. Расходы на выполнение социальных обязательств государства были выполнены в полном объеме. Размер солидарных пенсий был проиндексирован на 10,5%. Также, в связи с изменением величины прожиточного минимума повышены:

размер минимальной базовой пенсии с 54% до 60% от величины прожиточного минимума;

величина максимального дохода, принимаемого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 месячного расчетного показателя.

Общая сумма расходов бюджета на пенсионные выплаты 2,3 млн пенсионерам по итогам прошлого года составила — 3 313,9 млрд тенге.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца были повышены дважды: на 8,5% с 01.01.2023 г. и на 14,5% с 01.07.2023 г.