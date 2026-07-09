На что чаще всего жалуются жители Костаная

За первое полугодие 2026 года в службу iKomek-109 поступило почти 33 тысячи обращений от жителей Костаная, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несмотря на общее снижение количества жалоб, горожане стали чаще сообщать о проблемах с уличным освещением, качеством воды, общественным транспортом и безнадзорными животными.

За шесть месяцев 2026 года в ситуационный центр iKomek-109 поступило 32 993 обращения от жителей и гостей Костаная. Это на 2 311 обращений или 6,5%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего сократилось количество обращений, связанных с дорожной инфраструктурой, электроснабжением, водоснабжением и восстановлением территорий после проведения ремонтных работ.

Так, по вопросам дорожной инфраструктуры число обращений снизилось на 35,5%, а жалоб на работу светофоров — более чем в два раза. Реже жители сообщали и о повреждении дорожного покрытия.

На 16% уменьшилось количество обращений по вопросам электроснабжения. Основной причиной обращений по-прежнему остается отключение электроэнергии.

При этом выросло число жалоб на уличное освещение. За полгода в iKomek-109 поступило 1 759 таких обращений — на 21% больше, чем годом ранее. Чаще всего жители сообщали об отсутствии освещения и перегоревших фонарях.

Несмотря на небольшое снижение общего количества обращений по водоснабжению, специалисты отмечают рост жалоб на качество воды. Количество сообщений о мутной, ржавой или грязной воде увеличилось более чем в два раза — с 78 до 168. Также стало больше обращений по поводу слабого напора и утечек воды.

Заметно выросло количество обращений по санитарной очистке города — с 1 739 до 4 038. В акимате объяснили это более снежной зимой и увеличением числа заявок на уборку снега и наледи.

Жители также стали чаще обращаться по вопросам работы общественного транспорта. За полгода поступило 680 обращений — почти на 15% больше, чем в прошлом году. В основном костанайцы жаловались на работу водителей и кондукторов, а также предлагали изменить работу маршрутной сети.

Увеличилось и число обращений по вопросам деятельности ОСИ и ПКСК, а также ветеринарной службы. По данным ситуационного центра, это говорит о том, что проблемы содержания многоквартирных домов и безнадзорных животных остаются актуальными.

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