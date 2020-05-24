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Начнут работу образовательные центры для взрослых в Нур-Султане

24 Мая 2020 13:20
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Начнут работу образовательные центры для взрослых в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разрешили работать образовательным центрам для взрослых, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного санврача города Нур-Султана, д еятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых возобновляется при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и карантинного режима. Разрешается проведение индивидуальных занятий, в группе - не более 5 человек.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Образование, Здравоохранение, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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