Начнут работу образовательные центры для взрослых в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице разрешили работать образовательным центрам для взрослых, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного санврача города Нур-Султана, д еятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых возобновляется при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и карантинного режима. Разрешается проведение индивидуальных занятий, в группе - не более 5 человек.