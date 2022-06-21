21 Июня 2022 17:20

Начислять вознаграждение должникам по микрокредитам запретят с 1 июля в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Средний уровень проблемной задолженности по микрокредитам до 50 МРП в Казахстане составил 66 тыс. тенге. Об этом сообщил первый заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам, а также снижения долговой нагрузки и закредитованности населения в сегменте микрокредитования, Агентством реализован пакет регуляторных мер», - написал Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

В частности, для ограничения объема проблемной задолженности по микрокредитам с 1 января 2022 года в отношении потребительских микрокредитов, в том числе онлайн-микрокредитов, законодательно был установлен запрет на начисление комиссий и неустойки по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства.

«Дополнительно, для недопущения роста просроченной задолженности по микрокредиту приняты законодательные поправки по установлению с 1 июля 2022 года запрета на начисление вознаграждения по потребительским микрокредитам по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства», - заключил представитель агентства.