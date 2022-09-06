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    12:16, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Начисления детям с Нацфонда будут производиться в долларах

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров прокомментировал вопрос начисления средств казахстанским детям с Нацфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «3 тыс. долларов – это примерная сумма. Я так понимаю, вы ссылаетесь на цифры, которые озвучил пресс-секретарь Президента. Сейчас это еще дополнительно подсчитывается, но нужно иметь ввиду, что это для детей, которые будут в системе с рождения», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

    По его словам, сумма начисления будет зависеть от возраста ребенка к 2024 году.

    «Система же вводится с 2024 года, и может быть так, что ребенок будет в системе один или два года (в силу возраста - прим. ред). Соответственно, у них начисления будут меньше», - пояснил министр.

    Он также уточнил, что деньги будут начисляться в долларах, а потому будут меньше подвержены возможной инфляции.

    Как сообщалось ранее, Глава государства поручил отчислять 50 % от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет.



    Теги:
    Правительство РК Общество Год детей Миннацэкономики Послание Президента РК-2022 Послание Президента РК Правительство
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