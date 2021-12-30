Начинающим предпринимателям вручили гранты акима области в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В акимате города Караганды 21 молодому предпринимателю вручили гранты главы области. Сумма каждого из них – миллион тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Обладатель денежного сертификата Нургазы Алмазбек с помощью пескоструйного аппарата намерен очищать металл от загрязнения. Технику можно применять и для чистки кастрюль, казанов и другой утвари.

«Пескоструйный аппарат использует для очистки сильно загрязненных металлов от краски и так далее. Даже применяют для чистки кастрюль и казанов. Они становятся как новые. Я сам работаю на Карагандинском литейном машиностроительном заводе, такой аппарат у нас есть на производстве. Вот я и решил на полученные деньги купить его и открыть своё дело. Оборудование стоит 1 миллион 200 тысяч тенге. Планирую создать мобильную службу, то есть с этим аппаратом ездить в районы и города и оказывать услуги», – рассказал обладатель гранта Нургазы Алмазбек.

Напомним, в этом году на конкурс на присуждение грантов поступило 306 бизнес-идей. По решению комиссии определено 100 наиболее перспективных проектов – 59 из городов и 41 из районов.