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Начинающие вокалисты академии Astana Opera пройдут мастер-класс итальянского коуча
17 Октября 2022, 11:10

Начинающие вокалисты академии Astana Opera пройдут мастер-класс итальянского коуча

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мастер-класс от известной итальянской оперной исполнительницы и коуча по вокалу Анны Ванди открывает заключительный учебный год в Международной оперной академии Astana Opera. В ближайшие месяцы молодых певцов ожидает насыщенная учебная программа, востребованные преподаватели – заслуженные деятели Казахстана Азамат Желтыргузов, Жупар Габдуллина, Талгат Мусабаев, а также новые встречи со зрителями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

В начале своей карьеры Анна Ванди выступала в различных вокальных жанрах в крупных мировых театрах, таких как Римский оперный театр, Ла Скала в Милане, Сан-Карло (Неаполь), Карло Феличе (Генуя). Однако вскоре почти полностью посвятила себя преподаванию, поэтому мастер-класс для учащихся Международной оперной академии Astana Opera обещает стать очень полезным и интересным.

– Академия предложила акцентировать внимание на барочном репертуаре, мы разберем арии и речитативы из опер, ораторий и кантат. В силу моего природного характера и вокальной истории мне посчастливилось работать с самым разнообразным репертуаром как в качестве певицы, так и педагога. Я только что завершила мастер-класс во Франции, а также вернулась с фестиваля Верди в Парме, поэтому очень рада встретиться с молодыми певцами в Астане. Важно заложить хорошую техническую основу репертуара, правильную дикцию оперного языка и музыкального стиля, – отмечает Анна Ванди.

Свои приоритеты на учебный год озвучили и другие педагоги, которые будут заниматься с учащимися Международной оперной академии. Преподаватель академии, профессор Азамат Желтыргузов подчеркнул, что свою главную задачу он видит во всесторонней подготовке начинающих исполнителей к большой сцене.

– Акцент в обучении будет сделан на правильном подборе репертуара для будущих оперных певцов. Особое внимание обратим на технические данные, постановку голоса, качественное звучание всех типов голосов, – говорит профессор.

Ведущая солистка «Астана Опера» Жупар Габдуллина свою задачу в работе с молодыми певцами видит в том, чтобы помочь совершенствовать диапазон, тембр, научить правильному прочтению музыкального материала, исполнению произведений разных музыкальных жанров с сохранением стиля композитора. Немаловажное значение имеют развитие дыхания и работа над образом.

Первый учебный год для слушателей академии был очень насыщен. Наряду с лекциями и практическими занятиями у лучших отечественных и зарубежных педагогов начинающие вокалисты пробовали свои силы в конкурсах, в том числе международных, активно покоряли сцену, получали главные партии в репертуарных спектаклях «Астана Опера».

Частые выступления перед зрителями помогли освоится на подмостках, ощутив эмоциональный отзыв от публики. Заключительный этап обучения должен закрепить все полученные знания и умения для дальнейшего практического совершенствования на оперной сцене.

Напомним, что Международная оперная академия Astana Opera была создана с целью повышения уровня исполнительского искусства, предоставляя молодым вокалистам возможность оттачивать свое мастерство в стенах театра «Астана Опера».

Каждый месяц учащиеся академии готовят новый концерт для столичных поклонников классический музыки. 31 октября состоится очередное выступление ярких исполнителей в программе «Откровение души», составленной из произведений западноевропейских композиторов. Билеты на музыкальный вечер, который пройдет в Камерном зале им. К.Байсеитовой, уже в продаже.


Фото: astanaopera.kz

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