Начиная со всех уровней, мы видим развитие страны – Мадияр Кожахмет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о реализации прошлогоднего Послания Президента РК. Кроме того, спикер поделился планами относительно реализации Послания нынешнего года.

- Мадияр Дуйсенбайулы, расскажите, на какой стадии реализация прошлогоднего Послания Главы государства?

- Работа по реализации поручений, озвученных в Послании прошлого и позапрошлого годов, синхронизируется. Если брать ту сферу, за которую отвечает наш Комитет по делам гражданского общества, здесь работа направлена на расширение прав граждан и активное участие граждан в управлении государством. Здесь, в первую очередь, нужно сказать о необходимости принятия концепции развития гражданского общества, которая была принята в прошлом году. Это кардинальный пересмотр Закона «О мирных собраниях», в котором были приняты концептуальные подходы в организации и проведении митингов; это принятие поправок в Закон «Об общественных советах», необходимость разработки Закона «Об общественном контроле». По всем этим направлениям сейчас проводится большая работа – Закон «О мирных собраниях» был подписан в мае прошлого года, до сих пор идет активная реализация этих моментов.

В рамках Концепции развития гражданского общества ведется большая работа по развитию потенциала неправительственных организаций по активному вовлечению граждан в управление страной.

Начиная со всех уровней, мы видим развитие страны. Это создание местных сообществ, которые принимают активное участие в выборах акимов сельских округов, четвертый уровень бюджета, расширение компетенций общественных советов – без их одобрения никакого решения акиматами сейчас не принимается; роль общественности в этом важна. Реализация поручений Послания находит свое решение. Кроме того, был принят Закон «Об общественных советах». В течение этого года были созданы 13 общественных советов уже при квазигосударственных компаниях. Это говорит о том, что вопросы управления национальными активами и бизнес-активами таких крупных компаний, как «Самрук-Казына», «Зерде», «Байтерек», «КазҒарыш», также будут в орбите общественных организаций.

- Давайте отдельно остановимся на таком аспекте, как внедрение механизмов общественного контроля. Как вы считаете, насколько успешно реализуется этот механизм?

- Это концептуальное решение, требующее большой проработки. С прошлого года мы ведем активную работу по подготовке закона практически с нуля. Было много дискуссий, мы планируем, что до конца года мы первый вариант законопроекта будем вносить на рассмотрение депутатам. Общественный контроль за последние годы достаточно хорошо сформирован, мы видим, что граждане РК, неправительственные организации и этот сектор в целом активно вовлекается в управление государством. И сейчас им не все равно, какие решения принимаются – это мы видим во время разных обсуждений. В большинстве аспектов, если правильно поставлены задачи и соблюдаются общественные интересы, руководством страны или госорганами принимаются решения в пользу тех людей, которые проводят общественный мониторинг. Саму сферу общественного контроля детально регулировать законами нет необходимости. Основной параметр – это соблюдение базовых параметров, законности, честности, справедливости. В остальном, думаю, гражданское общество само поймет.

- Глава государства в прошлом году поручал расширить полномочия общественных советов. Удалось ли этого достигнуть?

- Кроме того, что я только что сказал, в самой структуре общественных советов произошли значительные изменения. Было принято решение о том, что более двух третей членов общественных советов должны быть членами НПО. Без окончательного решения общественного совета решения не должны выноситься на следующий уровень. Еще один момент – детализированы сами инструменты общественного контроля со стороны членов общественного совета. Прописаны конкретные нормы о том, что такое общественная экспертиза, общественный мониторинг, публичные слушания с участием членов общественного совета.

- Давайте перейдем к Посланию нынешнему. В нем Президент отмечал, что «важным моментом должны стать независимые социологические опросы». Будет ли МИОР принимать участие конкретно в реализации данного аспекта и каким образом?

- Независимые соцопросы как инструмент получения обратной связи от населения постоянно обсуждаются. МИОР, как и другие государственные органы, пользуется инструментами наших социологических компаний, учреждений. В этом направлении очень важна разработка единых стандартов. Концептуальные подходы, конечно, разрабатываются со стороны уполномоченных органов. Вместе с тем, учитывая то, что наше министерство имеет значительный опыт в проведении социологических исследований и у нас есть соответствующие подведомственные научные институты, которые этим занимаются, мы будем принимать в этом непосредственное участие. Тем более нужно понимать, что сейчас элементы цифровых технологий в получении обратной связи очень хорошо себя зарекомендовали. Простой обход населения в поле может не дать широкого охвата, в то время как опросы через сайты и приложения, предпочтения поисковых запросов – всю эту комбинацию цифровых технологий можно использовать с пониманием и формированием правильного общественного мнения.

- Президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем Послании «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» уделил особое внимание работе неправительственных организаций в сельской местности. Как будут исполняться поручения Главы государства о разработке механизма поддержки гражданских инициатив на селе, об адаптации системы грантового финансирования для сельских населенных пунктов?

- Работа сельских НПО и сельских инициатив в целом является приоритетным направлением инициатив Главы государства, которые озвучены в последнее время. Это, в первую очередь, выборы сельских акимов, формирование местных сообществ и четвертого уровня бюджета, управление отдельными видами налогообложения на местах, когда управление и формирование бюджета также зависит от местного сообщества и акима сельского округа. В этом плане инструменты гражданского участия в решении проблем также должны быть активно использованы. Как продолжение этих реформ дано поручение о развитии отдельных пунктов этой работы.

- Отдельное внимание Президент уделил вопросу использования казахского и русского языков. Как вы думаете, каким образом можно усилить популярность казахского языка, не ущемляя при этом права русскоязычного населения?

- Развитие и казахского, и русского языков происходит без какого-либо ущемления прав. Популярность русского языка очень высока – сам факт того, что это интервью мы проводим на русском языке, говорит о том, что язык популярный. Вместе с тем, развитие сервисов оказания государственных услуг происходит параллельно как на казахском, так и на русском языках. Все эти процессы максимально синхронизированы настолько, насколько это нужно. Если сравнивать статус языка в сравнении с другими странами, в Казахстане созданы все условия для того, чтобы русский язык был языком межнационального общения; и не только здесь, но и в мировом масштабе. Владение русским языком, как и английским, дает определенные преимущества. В этом плане стратегия трехъязычия выстроена правильно. Работа в этом направлении продолжается.

- Президент подчеркнул, что главной задачей является привитие молодежи общечеловеческих ценностей. Какие именно меры предпримет Министерство информации для реализации этой задачи?

- Сейчас наше министерство занимается в том числе и вопросами реализации молодежной политики, на это сделан большой акцент. Данное направление получило большой виток с 2019 года, который был объявлен Годом молодежи. По сути, 2019-2020 годы были молодежными годами, когда государством уделялось большое внимание развитию инфраструктуры поддержки молодежи. Кроме этого, важным элементом остается воспитательная часть – те принципы, которые, на наш взгляд, должны быть сформированы. В этом плане по системе реализации больших нацпроектов отдельное внимание уделяется проектам развития молодежи. Отдельный большой проект по поддержке молодого поколения сейчас рассматривается, в него будут включены вопросы решения жилищных проблем, вопросы поддержки студенческой молодежи, вопросы поддержки семейных ценностей и так далее. Это большой комплекс мероприятий, упор в которых, в том числе, делается и на развитие таких важных качеств молодого человека, как конкурентоспособность, компетентность, наличие высокой базы знаний, владение тремя языками. Вся совокупность качеств будет решаться птем тех направлений, которые я обозначил. (…) В начале следующего года мы должны внести изменения в Закон «О государственной молодежной политике», в котором мы должны закрепить отдельные элементы на законодательном уровне. У нас сейчас реализуется Дорожная карта поддержки молодежи по конкретным мерам. Кроме того, до конца года в рамках послания Главы государства будут внесены поправки в Концепцию семейно-гендерной политики, где будет пересмотрен институт семьи.

- Спасибо за беседу!



