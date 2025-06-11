Начинать рабочий день с 7 утра из-за пробок в Астане предложил депутат

По его словам, сегодня в Астане и в других крупных городах страны наблюдается устойчивая тенденция критической перегруженности дорожно-уличной сети, постоянных заторов, перебоев в движении общественного транспорта, от которого страдает не только население, но и инфраструктура мегаполисов.

— Согласно прогнозным оценкам, численность населения столицы может достичь 2 миллионов человек уже в ближайшие годы. Основная масса рабочих мест и объектов социальной инфраструктуры сосредоточены в центральной части города. При одномоментном наплыве людей из близлежащих населенных пунктов по пути на работу и обратно возникает транспортный коллапс. Пространственная диспропорция, обуславливает значительную перегрузку ключевых транспортных артерий и формирование заторов, особенно в часы пик, — озвучил депутат в своем запросе в Мажилисе.

Он отметил, что согласно открытым статистическим данным, более 50% работников в столице заняты в государственных учреждениях.

— В этой связи, необходимо рассмотреть возможность перераспределения транспортных потоков для работников центральных исполнительных органов, национальных компаний и подведомственных организаций. Также в рамках агломерационной транспортной политики рассмотреть возможность переноса рабочего времени для указанной категории организаций. Исследования показывают, что утренние часы более продуктивны с точки зрения производительности труда. Сдвиг графика рабочего дня с 9 часов утра на 7 и 8 часов в значительной степени отвечает предлагаемым мерам, — считает Асылбек Нуралин.

По его словам, при принятии решений нельзя игнорировать и мировой опыт борьбы с пробками — это глобальный вызов и многие страны используют разные подходы в зависимости от инфраструктуры, культуры, экономики и политической воли.

— Передовые практики доказали эффективность приоритета общественного транспорта, пешеходной, велосипедной инфраструктуры, жестких правил в парковочных местах. Также есть примеры безсветофорных магистральных улиц с увеличенной пропускной способностью, многоуровневых развязок, перехватывающих парковок на въезде в города, на которые стоит обратить внимание соответствующим структурам управления. Наша задача — ориентировать на идею полицентричности, устойчивую мобильность, снижение зависимости от личного автомобиля, улучшение качества городской инфраструктуры, — сказал депутат.

В этой связи он предложил создать межведомственную рабочую группу для выработки упреждающих мер в транспортной сфере, предусмотреть дополнительные средства в бюджетах на модернизацию инфраструктуры крупных городов и усилить координацию между центром и регионами при планировании и строительстве развязок, переходов и управлении трафиком.

Ранее акимат Астаны рассматривал начало рабочего дня с 7:30. Согласно данным столичного акимата, изменение рабочего графика организаций поможет разгрузить дороги в часы пик. Изменения коснутся порядка 30 тысяч человек.





