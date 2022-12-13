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Начинается второй судебный процесс по делу о нападении на Капитолий США

13 Декабря 2022, 16:39
Начинается второй судебный процесс по делу о нападении на Капитолий США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Присяжные заседатели в Вашингтоне, округ Колумбия, заслушали в понедельник аргументы на очередном процессе Министерства юстиции по делу о нападении на Капитолий США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Четверо членов правоэкстремистской американской группировки «Хранители клятвы» – Роберто Минута, Джозеф Хакетт, Дэвид Мершель и Эдвард Вальехо – обвиняются в заговоре с целью помешать мирной передаче власти от бывшего президента Дональда Трампа президенту Джо Байдену, а также в других тяжких преступлениях, таких как уничтожение имущества и улик. Каждый из них не признал себя виновным, и их адвокаты защиты утверждают, что обвинения правительства выходят за рамки имеющихся доказательств.

Две недели назад Министерство юстиции добилось обвинительных приговоров основателю группы Стюарту Родсу и Келли Меггс в подстрекательстве к мятежу. Обвиняемые ожидают вынесения приговора, и им может грозит максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок от 40 до 86 лет.

6 января 2021 года протестующие ворвались в здание Конгресса США. Во время беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского. Ранения получили более 100 человек, среди которых были сотрудники правоохранительных органов.


Фото: Manuel Balce Ceneta / AP
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