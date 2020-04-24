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Начинается вторая волна помощи нуждающимся через фонд «Birgemiz» - Бауыржан Байбек

24 Апреля 2020, 12:30
Начинается вторая волна помощи нуждающимся через фонд «Birgemiz» - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с началом священного месяца Рамазан и рассказал о мерах помощи нуждающимся, реализуемых через фонд «Birgemiz», передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые казахстанцы Поздравляю с наступлением священного для всех мусульман месяца Рамазан! Пусть в это благодатное время будут услышаны молитвы каждого! Несмотря на трудности, вызванные ситуацией с коронавирусом, уверен, что мы с достоинством их преодолеем. Как отметил в своем поздравлении Президент страны Касым-Жомарт Токаев, Рамазан всегда был временем взаимной поддержки, солидарности и доброты. В эти дни принято совершать добрые дела, помогать близким и всем, кто в этом нуждается. Поэтому сегодня, как никогда, мы должны проявить сплоченность и единство, милосердие и сострадание, протянув руку помощи ближнему», - написал Бауыржан Байбек в Instagram.
Он напомнил, что по инициативе Елбасы партия «Nur Otan» в дополнение к проводимым Главой государства антикризисным мерам активно помогает нуждающимся казахстанцам. Более 152 тысяч семей получили единовременную выплату по 50 тысяч тенге из фонда «Birgemiz». Порядка 76 тысяч семей получили товары первой необходимости. Среди наиболее незащищенных слоев населения раздали 5 миллионов защитных масок.

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«По поручению Нурсултана Назарбаева уже с понедельника, 27 апреля, начнется вторая волна помощи. Более 210 тысяч наиболее нуждающихся семей, ранее не охваченных помощью, получат по 50 тысяч тенге. Будет продолжена адресная помощь в виде продуктовых корзин и средств индивидуальной защиты», - добавил первый заместитель председателя партии «Nur Otan».

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