11 Августа 2022 20:05

Начинается прием документов на гранты в магистратуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 августа начнется прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он будет проходить до 15 августа включительно через приемные комиссии вузов, в том числе через виртуальные комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования.

Всего в комплексном тестировании приняли участие более 43 тыс. человек. Пороговый балл набрали 42% поступающих. Средний показатель – 71 балл. Максимальный балл – 140 баллов из 150 возможных.

В ходе проведения комплексного тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 328 участников. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 176 поступающих. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 148 человек, их результаты также аннулированы. Также по итогам постпрокторинга аннулированы результаты 4 участников, которые сфотографировали и попытались вынести экзаменационные материалы за пределы аудитории.

Как и на ЕНТ, допуск к экзаменам проводится по трехуровневой системе прокторинга: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. Благодаря принятым мерам при входе на тестирование всего во время проведения КТ были зафиксированы 4 случая подмены лиц. То есть, участники пытались сдать тест, отправив вместо себя постороннего человека. Приняты соответствующие меры.

Отметим, что в случае несогласия с итогами тестирования поступающий мог подать электронное заявление на апелляцию. В этом году было подано около 20 тыс. заявлений на апелляцию, из них удовлетворено 121 тестовое задание.

Образовательные гранты для обучения в магистратуре присуждаются на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования.

Прием документов на конкурс грантов будет осуществляться с 12 по 15 августа через приемные комиссии вузов, в том числе онлайн через виртуальные комиссии. То есть, будущим магистрантам предоставляется возможность выбрать способ подачи документов.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: копию удостоверения личности, документ о высшем образовании (диплом и приложение); сертификат КТ и при наличии международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком. Медицинскую справку по форме 075/у можно предоставить в вуз при поступлении.

«При подаче документов поступающий указывает одну группу образовательных программ и три высших учебных заведения. Конкурс на присуждение образовательного гранта в магистратуру пройдет с 16 по 20 августа текущего года. В целом, на 2022-2023 учебный год по магистратуре у нас выделено более 13 тыс. грантов. Наибольшее количество грантов предусмотрено по педагогическим специальностям – 3642. По инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям выделено 3429 грантов, по естественным наукам, математике и статистике – 1278, информационно-коммуникационным технологиям – 1233, сельскому хозяйству и биоресурсам – 527», – сообщил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Напомним, что образовательные гранты распределены на основе данных Министерства труда и социальной защиты населения РК и работодателей по потребностям в кадрах.

Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру будут опубликованы на сайте и в социальных сетях Национального центра тестирования МНВО РК.