Начинается отбор МСБ на программу «Экспортная акселерация-2022» - Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Сегодня в 15:00 состоится вебинар, где будет рассказано об условиях участия в программе «Экспортная акселерация-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

Для участия в вебинаре необходимо заполнить анкету по ссылке.

Вебинар также будет транслироваться на странице QazTrade Center for Trade and Policy Development @export.gov.kz в Facebook.

Программа была запущена по поручению Президента Казахстана в 2020 году. Она является частью господдержки экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства.

Оператором программы является АО «QazTrade» Министерства торговли и интеграции РК.

В 2022 году для участия в программе «Экспортная акселерация-2022» будут отобраны 190 предприятий в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, а также поставщики услуг.

Целевыми рынками для точечного продвижения казахстанской продукции в рамках программы определены Российская Федерация, Украина и Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Республика Узбекистан.