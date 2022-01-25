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Начинается отбор МСБ на программу «Экспортная акселерация-2022» - Минторговли РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Сегодня в 15:00 состоится вебинар, где будет рассказано об условиях участия в программе «Экспортная акселерация-2022», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.
Для участия в вебинаре необходимо заполнить анкету по ссылке.
Вебинар также будет транслироваться на странице QazTrade Center for Trade and Policy Development @export.gov.kz в Facebook.
Программа была запущена по поручению Президента Казахстана в 2020 году. Она является частью господдержки экспортоориентированного малого и среднего предпринимательства.
Оператором программы является АО «QazTrade» Министерства торговли и интеграции РК.
В 2022 году для участия в программе «Экспортная акселерация-2022» будут отобраны 190 предприятий в таких отраслях, как машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность, а также поставщики услуг.
Целевыми рынками для точечного продвижения казахстанской продукции в рамках программы определены Российская Федерация, Украина и Азербайджан, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Республика Узбекистан.
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