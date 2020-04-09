Начинаем с конца, а не с начала – Дарига Назарбаева о законопроекте по противодействию финансирования терроризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева прокомментировала оставленный на рассмотрение во втором чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, наш законотворческий процесс, он имеет репрессивный характер. Мы сразу бросаемся на то, чтобы наказать тех, кто не соблюдает требование. А создаем ли мы условия для того, чтобы те объекты, о которых мы сегодня говорим, соответствовали всем требования антитеррористической защищенности, это большой, большой вопрос. И здесь речь идет не только о гособъектах, но и о частных тоже. И мы тем самым сейчас начинаем с конца, а не с начала», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената Парламента.

По мнению Спикера Сената, присутствует риск злоупотребления законодательством.

«Поэтому в наших рекомендациях нужно было бы предусмотреть, чтобы все госслужбы планомерно содействовали тому, чтобы уязвимые объекты соответствовали требованиям защиты от терроризма. А также включить требование антитеррористической защиты в обязательные при приеме в эксплуатацию новых объектов и при выдаче лицензии таким объектам. Тогда было бы справедливо. Поэтому сейчас, конечно, могут начаться злоупотребления, о чем сегодня коллеги говорили. Поэтому мы бы хотели, чтобы эта тема не закрывалась, а дальше продолжалась и развивалась, и чтобы наши соответствующие профильные комитеты тоже этим тоже озадачились», - отметила Д. Назарбаева.

«Пойти наказать легко. Можно терроризировать директоров детсадов, школ и так дальше. Но что это даст? В конце концов, чтобы эти объекты соответствовали этим требованиям, опять же потребуются расходы из госбюджета, когда речь идет о государственных объектах. Поэтому здесь нужно подойти к этому очень тщательно и взвешенно в этом вопросе. Безусловно, такой закон нужен, но он должен быть справедливым», - добавила Спикер Сената.