Начинаем охоту за поясами в СНГ – казахстанский боец Али Кабдулла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Али Кабдулла прокомментировал свою победу над россиянином Валерием Грицутиным на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я доволен победой. Я перешел в этот вес с полулегкой весовой категории и сегодня дебютировал в новом весе. Соперник хороший, опытный. Он дрался с Гаджи Рабадановым из команды Хабиба Нурмагомедова и со многими другими. Передаю огромный привет болельщикам, болейте за наших ребят, смотрите ММА», - сказал Али Кабдулла журналистам после боя.

Он также поделился планами на будущее.

«Планы на будущее – расти и двигаться дальше. Готовьте титул! Думаю, если все пойдет гладко, боя через два-три можно биться за титул. Мы можем о себе заявить. Мы начинаем охоту за поясами в СНГ», - заявил боец.

Как сообщалось ранее, А. Кабдулла одержал победу над россиянином Валерием Грицутиным удушающим приемом во втором раунде.