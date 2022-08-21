Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Начинаем охоту за поясами в СНГ – казахстанский боец Али Кабдулла

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Августа 2022, 20:09
Начинаем охоту за поясами в СНГ – казахстанский боец Али Кабдулла

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боец смешанного стиля Али Кабдулла прокомментировал свою победу над россиянином Валерием Грицутиным на турнире Eagle FC 50, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я доволен победой. Я перешел в этот вес с полулегкой весовой категории и сегодня дебютировал в новом весе. Соперник хороший, опытный. Он дрался с Гаджи Рабадановым из команды Хабиба Нурмагомедова и со многими другими. Передаю огромный привет болельщикам, болейте за наших ребят, смотрите ММА», - сказал Али Кабдулла журналистам после боя.

Он также поделился планами на будущее.

«Планы на будущее – расти и двигаться дальше. Готовьте титул! Думаю, если все пойдет гладко, боя через два-три можно биться за титул. Мы можем о себе заявить. Мы начинаем охоту за поясами в СНГ», - заявил боец.

photo

Как сообщалось ранее, А. Кабдулла одержал победу над россиянином Валерием Грицутиным удушающим приемом во втором раунде.


Астана   Спорт   Боевые искусства   Хабиб Нурмагомедов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану