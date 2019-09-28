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Начавшийся 4 дня назад пожар в горной местности ВКО потушен

28 Сентября 2019 16:50
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Начавшийся 4 дня назад пожар в горной местности ВКО потушен

АБАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Пожар в Абайском районе Восточно-Казахстанской области потушен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

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Как сообщалось ранее, пожар в горной, скалистой, труднодоступной местности ВКО разгорелся 24 сентября. В его ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС области, воинской части Национальной гвардии, местных исполнительных органов в количестве 242 человека и 29 единиц техники, рассказали в КЧС.

Пожар был локализован в 12:35 и ликвидирован в 16:13. Его площадь составила 3500 га.

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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