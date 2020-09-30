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Начавшиеся в конце прошлой недели магнитные бури продолжатся до 3 октября

Автор:  
Сара Кабикызы
30 Сентября 2020, 23:40
Начавшиеся в конце прошлой недели магнитные бури продолжатся до 3 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Возмущение геомагнитного поля в настоящее время продолжается и сохранится как минимум до конца текущей недели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточняется в прогнозе метеорологов, 30 сентября геомагнитное поле планеты будет слабо возмущенным, 1 и 2 октября – неустойчивым, а 3 октября – спокойным с отдельными периодами неустойчивости. В высоких широтах в течение всего периода геомагнитное поле Земли будет от неустойчивого до сильно возмущенного.

Как стало известно из сообщений Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 27 сентября 2020 года Земля оказалась под воздействием высокоскоростного солнечного ветра, истекающего из «отростка» (выступа) северной полярной корональной дыры.

Солнечный ветер прибыл примерно на двое суток раньше, чем прогнозировалось изначально. И уже через несколько часов планетарный K-индекс достиг значения «5» (геомагнитная буря G1 по шкале NOAA), а затем и значения «6» (G2) 28 сентября. Магнитометры при этом показали значение -81nT, что сделало геомагнитную бурю последних дней сентября 2020 года сильнейшей по мощности в новом 25-м цикле солнечной активности, который начался в декабре 2019 года, отмечается в сообщении NOAA.


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