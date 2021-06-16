Начаты клинические исследования новой казахстанской вакцины против Сovid-19 - QazCoVac-P

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 15 июня 2021 года дан старт клиническим исследованиям отечественной субъединичной вакцины QazCoVac-P против COVID-19 с привлечением добровольцев от 18 до 50 лет в городской многопрофильной больнице г. Тараз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

РГП на ПХВ «Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан получило разрешение Министерства здравоохранения Республики Казахстан на проведение клинического исследования I и II фазы нового вакцинного препарата для профилактики COVID-19 – субъединичной вакцины QazCoVac-P на основе искусственно синтезированных белков коронавируса SARS-CoV-2.

Это вторая вакцина НИИПББ, которая успешно прошла доклинические испытания в специализированном предприятии Министерства здравоохранения Республики Казахстан и показавшая свою безопасность.

Благодаря применению современных технологий молекулярной биологии разработчикам удалось получить штаммы бактерий, которые производят RBD и N белки коронавируса SARS-CoV-2, которые распознает иммунная система.

Для обеспечения безопасности вакцины проведены все этапы сложной очистки полученных белков и пройден контроль качества. Они не содержат цельного вируса.

Вакцина стимулирует в организме привитых лабораторных животных иммунитет на 14 сутки после внутримышечного введения второй дозы.

Субъединичные вакцины, подобно инактивированным вакцинам, не содержат живых компонентов патогена и являются очень безопасными.

Адъювант (соединение или комплекс веществ, используемое для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном), содержащийся в составе вакцины эффективно стимулирует иммунный ответ, не оказывая негативного влияния на организм вакцинируемого. Так как в состав этой вакцины входят только необходимые антигены, и не входят все остальные составляющие вируса, побочные эффекты после субъединичной вакцины случаются реже. Примеры этого вида вакцины – вакцины против гриппа, гепатита В, пневмококковой, менингококковой, гемофильной инфекций и др.

Успешные клинические исследования дадут возможность расширить контингент вакцинированных с помощью субъединичной вакцины и ускорить формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у населения страны.

Как известно, первую вакцину в Казахстане разрабатывали в Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (НИИПББ) и в Национальном центре биотехнологий. Исследовательские работы начались 23 марта 2020 года.

В результате проведенных научных исследований за очень короткое время, уже 9 мая, ученые НИИПББ разработали первую вакцину. 15 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала ее на своем сайте в качестве кандидатной вакцины для доклинических испытаний.

Результаты испытаний показали, что по всем параметрам, регламентированным ВОЗ, а именно - токсичности, пирогенности, аллергенности, иммуногенности, вакцина соответствует требованиям ВОЗ и государственной фармакопеи Республики Казахстан.

Сразу после завершения доклинических испытаний, начались клинические испытания вакцины на людях.

КАЗАХСТАНСКАЯ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА: что нужно знать

26 июля 2020 года проведена вакцинация пяти ученых-разработчиков НИИПББ. В том числе и был профессор Леспек Кутымбетов. Ученые, объясняя свой поступок, подчеркнули, что разработчик, в первую очередь, на себе должен исследовать безопасность и иммуногенность собственной разработки, и, во-вторых, принимать на себя полную ответственность за результаты и качество своих исследований.

Поставка первой партии отечественной вакцины на хабы Единого Дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля 2021 года.

ПОДРОБНО О ВАКЦИНЕ QAZCOVID-IN - ученые-разработчики и Минобразования РК

Напомним, ранее один из разработчиков, ученый, заведующий лабораторией особо опасных инфекционных заболеваний НИИ проблем биологической безопасности Леспек Кутумбетов ответил на актуальные вопросы по поводу казахстанской вакцины QazCovid-in.

Генеральный директор научно-исследовательского института проблем биологической безопасности МОН РК Кунсулу Закарья также назвала преимущества казахстанской вакцины от коронавируса.

ГДЕ И В КАКИХ УСЛОВИЯХ РАЗРАБАТЫВАЮТ КАЗАХСТАНСКУЮ ВАКЦИНУ ОТ КОРОНАВИРУСА. Фоторепортаж из НИИППБ