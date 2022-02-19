Начато расследование в отношении руководства АНПЗ по факту хищения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директораТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбая Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК по факту хищения денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

Данбай Ш.А. в порядке ст . 128 Уголовно - процессуального кодекса задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау.

По факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению.