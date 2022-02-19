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Начато расследование в отношении руководства АНПЗ по факту хищения

19 Февраля 2022 14:56
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Начато расследование в отношении руководства АНПЗ по факту хищения

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области осуществляется досудебное расследование в отношении бывшего генерального директораТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» Данбая Ш.А. и других лиц по ст.189 ч.4 п.2 УК РК по факту хищения денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

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Данбай Ш.А. в порядке ст . 128 Уголовно - процессуального кодекса задержан и водворен в ИВС УП г.Атырау.

По факту досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия в порядке ст.201 УПК РК не подлежит разглашению.


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#Атырауская область   #Нефть  
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