Начато расследование по факту падения металлоконструкции на женщину в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пресс-службе столичного департамента полиции прокомментировали инцидент с падением металлической конструкции на женщину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в полиции, сегодня в 13:00 на канал «102» поступило сообщение о том, что на женщину упала металлоконструкция с крыши бизнес-центра на улице Сыганак.

«Установлено, что 56-летняя женщина получила травму вследствие падения металлического купола из-за сильного порыва ветра. По данному факту управлением полиции района «Есиль» начато досудебное расследование по статье 306 Уголовного кодекса РК, назначены необходимые экспертизы», - добавили в полиции.

Ранее о состоянии постпадавшей рассказали в управлении здравоохранения. Сообщалось, что женщина в срочном порядке прооперирована и в настоящее время находится в отделении реанимации.

Отметим, сегодня ДЧС Нур-Султана предупреждает об опасности штормового ветра. По данным РГП «Казгидромет», 23 октября в столице ожидается ветер юго-западный с порывами 17-22 м/с.