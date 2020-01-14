Начато расследование по факту наезда поезда на двух железнодорожников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия по соблюдению гражданами правил безопасности и мер по предотвращению возможных несчастных случаев на железнодорожных объектах. Несмотря на проводимую профилактическую работу, продолжаются факты травмирования людей железнодорожным транспортом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Так, 13 января текущего года, при въезде на станцию Бел Жамбылской области локомотивом в составе пассажирского поезда сообщением «Алматы-Актобе» совершен наезд на двоих мужчин, которые от полученных травм скончались на месте.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Линейного отдела полиции на станции Шу. Личности погибших установлены. Ими оказались 33-х и 44-летний работники одной из железнодорожных организаций.

В тот же день данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст.344 УК РК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта,повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Назначены соответствующие экспертизы.

Проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства несчастного случая.

Сотрудники транспортной полиции вновь напоминают о том, что нужно соблюдать правила безопасности на железнодорожном транспорте, переходить и переезжать железнодорожные пути только в специально отведенных для этого местах и не оставлять детей без присмотра вблизи железной дороги.



