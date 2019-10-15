Начато досудебное расследование в отношении граждан КНР М.Әлімұлы и К.Мұсақана - ПС КНБ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О досудебном расследовании в отношении граждан КНР М.Әлімұлы и К.Мұсақана прокомментировали в пресс-службе ПС КНБ РК, передает МИА «Казинформ».

«10 октября Пограничной службой КНБ начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 392 Уголовного кодекса РК «Умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан» в отношении граждан Китая Мұрагера Әлімұлы и Қастера Мұсақана.

14 октября они были приглашены в Региональное управление «Шығыс» ПС в Алматы для выяснения обстоятельств перехода границы. В процессуальном порядке не задерживались, мера пресечения им не избиралась. Әлімұлы и Мұсақан добровольно остались в расположении РУ «Шығыс», где им были предоставлены питание и ночлег. Предварительно оба сообщили, что нелегально перешли границу РК с КНР 1 октября», - говорится в сообщении.

В связи с этим, 15 октября планируется их доставка в город Зайсан Восточно-Казахстанской области для выяснения обстоятельств пересечения границы, а также проведения процессуальных и иных следственных действий на месте предполагаемого совершения правонарушения.

Кроме этого установлено, что 21 июня 2006 года Мұсақан уже нарушал казахстанско-китайскую границу с целью уклонения от уголовной ответственности за конокрадство. Тогда же после разбирательства был выдворен в КНР.

Пограничная служба КНБ сообщает, что досудебное расследование в отношении граждан КНР Әлімұлы и Мұсақана ведется при полном соблюдении их прав, а также в строгом соответствии с международными обязательствами и действующим законодательством Республики Казахстан.