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    13:20, 05 Май 2021 | GMT +6

    Начато досудебное расследование по факту возгорания сухой травы в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту произошедшего пожара 2 мая в Кызылжарском районе села Желяково начато досудебное расследование. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По факту произошедшего пожара 2 мая в Кызылжарском районе села Желяково были уничтожены 3 жилых дома, 3 нежилых. Начато досудебное расследование по части 2 Уголовного кодекса статьи 204. Противопожарным службам удалось остановить распространение пожара на три жилых дома. Предположительно причиной пожара послужило возгорание сухой травы и бытового мусора на открытой территории», - прокомментировал председатель Комитета противопожарной службы.

    По его словам, пострадавшим от пожара предоставлено временное жилье в селе Желяково.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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