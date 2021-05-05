Начато досудебное расследование по факту возгорания сухой травы в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту произошедшего пожара 2 мая в Кызылжарском районе села Желяково начато досудебное расследование. Об этом сообщил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По факту произошедшего пожара 2 мая в Кызылжарском районе села Желяково были уничтожены 3 жилых дома, 3 нежилых. Начато досудебное расследование по части 2 Уголовного кодекса статьи 204. Противопожарным службам удалось остановить распространение пожара на три жилых дома. Предположительно причиной пожара послужило возгорание сухой травы и бытового мусора на открытой территории», - прокомментировал председатель Комитета противопожарной службы.

По его словам, пострадавшим от пожара предоставлено временное жилье в селе Желяково.