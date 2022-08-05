5 Августа 2022 13:47

Начато досудебное расследование по фактам получения детских травм в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске двоим подросткам отрезало фаланги пальцев на детской площадке, а мальчик скончался после того, как его придавило воротами на спортплощадке. В городской прокуратуре отреагировали на данные происшествия и совместно с уполномоченными органами проверили все дворовые спортивные сооружения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Западно-Казахстанской области.

Напомним, фаланги на безымянном пальце и мизинце правой руки отрезало 13-летнему мальчику на детской качели. Еще одно происшествие произошло на детской площадке во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева - 13-летний мальчик на тренажере травмировал безымянный палец, а на мизинце ему отрезало фалангу.

Трагический случай произошел 27 июля на одной из спортивных площадок Уральска. 11-летнего мальчика насмерть придавило футбольными воротами, которые не были закреплены и приварены к металлической опоре. От полученных травм, несовместимых с жизнью, мальчик скончался в больнице.

В ходе проверки городской прокуратуры совместно с уполномоченными органами установлено, что детские площадки, где дети получили травмы, не были введены в эксплуатацию.

По итогам проверки внесено представление в местный исполнительный орган.

«На сегодняшний день травмоопасные тренажерные устройства демонтированы, нарушения на данных детских площадках устранены. По фактам получения детских травм управлением полиции начато досудебное расследование по ч.2 ст.306 УК (Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), которое взято на личный контроль прокурора г. Уральск», - сообщили в ведомстве.