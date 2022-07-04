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Начато антимонопольное расследование в отношении Атырауского университета
4 Июля 2022 18:16

Начато антимонопольное расследование в отношении Атырауского университета

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Атырауской области провел анализ и оценку состояния конкуренции на рынке услуг высшего образования (бакалавриата) в границах региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

По результатам анализа выявлено, что доминирующее положение на рынке с долей более 70 % занимает Атырауский университет имени Халела Досмухамедова. При этом стоимость обучения студентов в этом вузе по отдельным специальностям, к примеру, по таким как «стандартизация, метрология и сертификация», «вычислительная техника и программное обеспечение», «информационные системы» и ряду других выше на 35-60% чем стоимость обучения по аналогичным специальностям в Атырауском инженерно-гуманитарном институте и Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева.

На основании усмотренных признаков региональный антимонопольный департамент в отношении Атырауского университета имени Халела Досмухамедова 10 июня начал расследование в части установления и поддержания монопольно высоких цен.


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