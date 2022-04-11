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    17:37, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Начата проверка скандального видео с участием замглавы горздрава Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте Агентства по делам государственной службы по городу Алматы начата проверка касательно скандального видео с замглавой управления общественного здоровья Алматы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Департаментом Агентства по делам государственной службы по городу Алматы изучается видеоролик, размещенный в социальных сетях с участием заместителя руководителя управления общественного здоровья города Алматы Л. Мырзагали. В рамках компетенции департаментом будут приняты соответствующие меры», - сообщили в Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы.

    Напомним, на выходных в социальных сетях появилось видео, на котором предположительно заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы спорит с сотрудницей по поводу премий.

    В управлении общественного здоровья Алматы сообщили, что у них также начата служебное расследование.

    «В настоящее время начата служебная проверка для выяснения обстоятельств, по результатам которой будет принято соответствующее решение», - проинформировали в горздраве.

    В городском акимате уточнили, что до полного выяснения обстоятельств произошедшего заместитель руководителя УОЗ Лаура Мырзагали временно отстранена от работы.


    Теги:
    Здравоохранение Борьба с преступностью Видео Алматы
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