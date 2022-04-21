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    16:30, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Начата проверка работы столовой колледжа в Рудном из-за отравления студентов

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Работу столовой колледжа Рудного, где зафиксировано массовое пищевое отравление студентов, проверяет Костанайское территориальное управление санитарно-эпидемиологического контроля. Отобраны пробы продукции, воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 15.00 часов 21 апреля 2022 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратилось 35 студентов Рудненского горно-технологического колледжа, из них госпитализировано с диагнозом «Острый гастроэнтерит» 14 человек, остальным назначено амбулаторное лечение», - прокомментировали в ведомстве.

    В рамках уголовного дела, возбужденного управлением полиции Рудного, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка столовой колледжа, арендуемой частным лицом ТОО «S_SALTA».

    В ведомстве также отметили, что в ходе опроса студентов, пострадавшие отмечали симптомы кишечной инфекции в виде тошноты, рвоты, жидкого стула. Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа. Состояние больных стабильное, средней степени тяжести.

    «Специалистами департамента и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля отобраны пробы продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, обследован также персонал пищеблока. Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге»,- подытожили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось о массовом пищевом отравлении студентов колледжа в Рудном.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Костанайская область Образование Происшествия Главная
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