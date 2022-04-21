Начата проверка работы столовой колледжа в Рудном из-за отравления студентов
«По состоянию на 15.00 часов 21 апреля 2022 года за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции обратилось 35 студентов Рудненского горно-технологического колледжа, из них госпитализировано с диагнозом «Острый гастроэнтерит» 14 человек, остальным назначено амбулаторное лечение», - прокомментировали в ведомстве.
В рамках уголовного дела, возбужденного управлением полиции Рудного, департаментом санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области совместно с территориальным управлением санитарно-эпидемиологического контроля начата внеплановая проверка столовой колледжа, арендуемой частным лицом ТОО «S_SALTA».
В ведомстве также отметили, что в ходе опроса студентов, пострадавшие отмечали симптомы кишечной инфекции в виде тошноты, рвоты, жидкого стула. Все пострадавшие связывают свое заболевание с питанием в столовой колледжа. Состояние больных стабильное, средней степени тяжести.
«Специалистами департамента и территориального управления санитарно-эпидемиологического контроля отобраны пробы продукции, воды, смывов для лабораторных исследований, обследован также персонал пищеблока. Специалистами проводятся противоэпидемические мероприятия в очаге»,- подытожили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось о массовом пищевом отравлении студентов колледжа в Рудном.