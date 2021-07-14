РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:35, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Начата очистка озера Шалкар в Актюбинской области

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области начали работы по очистке озера Шалкар. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Начата работа по очистке озера Шалкар в Актюбинской области. Конечным результатом является гарантированное обеспечение безопасности жизни и здоровья более 50 тыс. жителей г.Шалкар, обеспечение хозяйственно-бытовой водой более 570 крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием скота, и в целом улучшение экологии Приаральского района», - сказал Магзум Мирзгалиев.

    По данным ведомства, на эти цели выделено 3,1 млрд. тенге, в 2021 году выделено 433 млн. тенге, при первом уточнении РБ выделяется 1 млрд. тг.

    Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев выразил обеспокоенность экологическим состоянием реки Жайык.

    «В последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние реки Жайык, связанное с уменьшением ее водности. В целях сохранения экосистемы бассейна реки Жайык в 2020 году подписана казахстанско-российская программа», - добавил Магзум Мирзагалиев.


    Теги:
    Экология Минэкологии Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Сегодня, 04:04
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!