Начата очистка озера Шалкар в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области начали работы по очистке озера Шалкар. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев в ходе встречи с представителями гражданского сектора и НПО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начата работа по очистке озера Шалкар в Актюбинской области. Конечным результатом является гарантированное обеспечение безопасности жизни и здоровья более 50 тыс. жителей г.Шалкар, обеспечение хозяйственно-бытовой водой более 570 крестьянских хозяйств, занимающихся выращиванием скота, и в целом улучшение экологии Приаральского района», - сказал Магзум Мирзгалиев.

По данным ведомства, на эти цели выделено 3,1 млрд. тенге, в 2021 году выделено 433 млн. тенге, при первом уточнении РБ выделяется 1 млрд. тг.

Ранее министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзгалиев выразил обеспокоенность экологическим состоянием реки Жайык.

«В последние годы особую обеспокоенность вызывает экологическое состояние реки Жайык, связанное с уменьшением ее водности. В целях сохранения экосистемы бассейна реки Жайык в 2020 году подписана казахстанско-российская программа», - добавил Магзум Мирзагалиев.