Начата инвентаризация объектов комплекса «Байконур»

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – В городе Байконуре состоялось заседание Специальной межведомственной комиссии (СМВК) Республики Казахстан передает корреспондент МИА «Казинформ».

В состав комиссии входят представители уполномоченных органов Казахстана и России, организаций и предприятий, работающих на территории космического комплекса «Байконур».

«Это седьмое заседание СМВК, которая собирается и рассматривает результаты состояния и сохранности объектов города и космодрома Байконур раз в четыре года», - рассказал Амангельды Бекишев, начальник управления Аэрокосмического комитета (Казкосмоса) МЦРИАР РК на комплексе «Байконур».

Казахстанские специалисты в течение апреля-октября 2023 года будут вести работу в 11 российских предприятиях и организациях по оценке состояния объектов, переданных им в аренду.

«Работа начата, утвержден план-график работы СМВК в 2023 году, инвентаризации объектов и порядок оформления документов. Итоги 7-го заседания СМВК РК по контролю за сохранностью и условиям эксплуатации объектов и имущества космического комплекса «Байконур» будут подведены в начале ноября 2023 года», - отметил А. Бекишев.

Председатель СМВК, заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации Минфина РК Ербол Ахметов пожелал успешной работы членам комиссии.

Согласно статистике, в аренде у российской стороны находится несколько тысяч объектов города и космодрома Байконур.

Решение о передаче в аренду комплекса «Байконур» Российской Федерации было принято в 1994 году. Согласно заключенному договору аренды, Россия взяла на себя обязательства по содержанию города Байконур и космодрома с правом использования его для выполнения своих космических программ.

В соответствии с договором аренды, комплекс «Байконур» был передан в аренду Российской Федерации на 20 лет с возможностью продления срока аренды на последующие 10 лет. В последующем срок аренды был продлен до 2050 года.