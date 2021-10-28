Начать строительство водохранилищ в Кызылординской области призывает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблему дефицита воды в Кызылординской области просит решить сенатор Мурат Бахтиярулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сенатор Мурат Бахтиярулы в своем депутатском запросе на имя Премьер-Министра страны поднял вопрос о проблеме дефицита воды в Кызылординской области в вегетационный период.

По словам депутата, социально-экономическое состояние Кызылординской области напрямую зависит от водообеспечения бассейна реки Сырдарья и мелиоративного состояния орошаемых земель. Область расположена в низовьях трансграничной реки, а потому зависима от объемов воды, поступающей из ее верховьев.

В связи с этим – снижение водной зависимости от государств, расположенных в верховьях реки Сырдарьи, для региона является принципиально важным. По мнению депутата, решить эту проблему поможет строительство Караозекского и Кумискеткенского водохранилищ. Их создание для стабильного водоснабжения.

«Прошу оказать содействие и предусмотреть в республиканском бюджете на 2022 год 500 млн тенге для начала строительства Кумискеткенского и Караозекского водохранилищ, а также реконструкцию водозабора в Жанакорганском районе Кызылординской области за счет службы подачи воды РГП «Казводхоз» Министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Это важно для обеспечения водой 30 тыс. га орошаемых земель», - сказал Мурат Бахтиярулы на пленарном заседании Сената.