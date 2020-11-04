Начать рефинансирование кредитов МСБ под 6% требуют депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безотлагательно начать практическое рефинансирование кредитов всего пострадавшего малого и среднего бизнеса под 6% требуют депутаты фракции демократической партии «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Послании от 1 сентября текущего года Президент РК поручил – цитирую: «обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики» - цитата окончена. Президент также сообщил, что на эти цели выделяется дополнительно 200 млрд тенге, а общий объем программы субсидирования доводится до 800 млрд тенге. Это поручение вызвало большой резонанс в предпринимательском сообществе», - отметил мажилисмен Азат Перуашев, зачитывая запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Депутат добавил, что ни для кого не секрет, что весь текущий год, помимо борьбы с пандемией, обернулся также тяжелейшим экономическим кризисом.

По данным НПП «Атамекен», напрямую от пандемии и связанных с ней мер пострадало более 1 млн предпринимателей, т.е. 2/3 от зарегистрированных субъектов бизнеса; приостановили деятельность из-за чрезвычайного положения и ограничений локдауна более 430 тысяч предпринимателей, значительная часть которых до сих пор не возобновила свою работу.

Наибольшие потери понесли сферы транспорта, торговли и услуг, общественного питания, гостиничный бизнес, операции с недвижимостью и другие.

Напомним, что фракция демократической партии «Ак жол» с марта текущего года неоднократно обращалась с запросами к Правительству, Нацбанку и Агентству финансовых рынков о недостаточности простой отсрочки кредитов, причём по усмотрению самих банков.

«Мы неоднократно предупреждали, что без их пролонгации на аналогичный срок, возникнет необходимость погашения накопленных платежей в оставшийся период, что вместо облегчения приведёт к резкому увеличению долговой нагрузки на бизнес. 13 августа текущего года мы предложили рефинансировать действующие кредиты по новым пониженным ставкам, принятым в рамках антикризисных мер, без перенесения прежней долговой нагрузки. Поэтому поручение Президента о рефинансировании всех кредитов пострадавшему МСБ под 6% было встречено нами как крайне важная и эффективная мера. Возьмём на себя смелость утверждать, что для отечественных предпринимателей это один из судьбоносных в нынешних условиях вопросов, учитывая неадекватно высокие процентные ставки и катастрофическое падение оборотов», - подчеркнул Азат Перуашев.

Было также отмечено, что со дня обнародования Послания Президента прошло два месяца.

Однако, как сообщают обращающиеся в демпартию «Ак жол» предприниматели практически со всех регионов, ни в одной области или городе до сих пор такое рефинансирование даже не началось.

В большинстве случаев филиалы банков отказываются принимать соответствующие заявки предпринимателей, ссылаясь на отсутствие поручений головного офиса. А там, где заявки были приняты, они лежат без ответа.

«Про фонд «Даму» и институты развития даже не говорим, так как они в этих решениях зависимы от банковской системы. Фракция демпартии «Ак жол» считает недопустимой ситуацию, когда поручения Главы государства тормозятся в бюрократической волоките, тысячи предпринимателей стоят на грани разорения, а выделенные на их поддержку сотни миллиардов лежат без движения. В этой связи, мы просим Правительство, Нацбанк и АРРФР в самом срочном, безотлагательном порядке начать практическое рефинансирование кредитов всего пострадавшего МСБ под 6%. Мы также просим установить и привлечь к ответственности должностные лица, допустившие проволочку исполнения Послания Президента», - заключил Азат Перуашев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.