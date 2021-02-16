Начат конкурсный отбор экспертов по проведению научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В реализацию рекомендации ОЭСР, по инициативе Главы государства проведена комплексная работа по восстановлению антикоррупционной экспертизы проектов НПА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на .

Основной целью данной работы является ограничение свободы выбора чиновника при применении нормативно-правовых актов, а также выявление коррупциогенных норм в проектах НПА и разработка рекомендаций, направленных на их устранение.

Фундаментом эффективности антикоррэкспертизы является качественный состав реестра экспертов, в котором состоит 125 экспертов.

В целях обеспечения возможности большему числу граждан активно принимать участие в этой работе, реестр будет обновляться на постоянной основе. Именно поэтому стратегически важным становится широкое вовлечение представителей экспертного сообщества и обеспечение прозрачности всех этапов отбора экспертов.

В связи с этим, 15 февраля т.г. объявлено о начале конкурсного отбора экспертов для проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА, который состоит из четырех этапов:

- прием документов участников конкурсного отбора – 15-19 февраля т.г.;

- рассмотрение документов участников конкурсного отбора – 22-23 февраля т.г.;

- проведение тестирования кандидатов – 26 февраля т.г.;

- собеседование с кандидатами – с 1-3 марта т.г.

В целях обеспечения объективности и беспристрастности, принятие решений по каждому этапу будет осуществляться специально созданной конкурсной комиссией из числа сотрудников Агентства, Координатора и представителей общественности.

Отметим, что процедура собеседования будет транслироваться в онлайн-формате на страницах Агентства и Координатора.

Прием документов кандидатов, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе, осуществляется нарочно по почте или в электронном виде на адрес электронной почты Университета (info@kaznu.kz, institutsapargalieva@gmail.com).

В этой связи, Агентство приглашает всех желающих принять участие в проведении антикоррупционной экспертизы и внести свой личный профессиональный вклад в искоренение коррупции.

С детальными правилами конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте Координатора (https://www.kaznu.kz/kz/23392/page/).

Напомним, что данный институт заработал с ноября прошлого года. Всего на экспертизу поступило порядка 4 тысяч проектов НПА, на которые подготовлено 3116 заключения, содержащих 9164 коррупционных фактора.

Для обеспечения доступности результатов экспертизы, создан специальный портал антикоррупционной экспертизы «Сараптама» (www.expertize.kz), на котором с указанием стоимости размещены заключения по каждому проекту НПА.

В числе отраслей, наиболее подверженных коррупции, определены социальное, финансовое, медицинское, сельскохозяйственное и социальное законодательство.