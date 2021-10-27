Начать господдержку экспорта органической продукции предложил глава Минэкологии РК
«Учитывая мировой спрос на органическую продукцию, в секторе растениеводства нужно ускорить переход к органическим методам земледелия и начать оказывать господдержку в области экспорта органической продукции», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в СЦК.
Министр добавил, что увеличение поголовья скота и птиц требует принятия мер по широкому распространению биогазовых установок для переработки отходов животноводства.
«Развитие Казахстана на пути к углеродной нейтральности будет не простым, но в тоже время заложит основу для устойчивого развития экономики и повысит инвестиционную привлекательность страны», - подчеркнул Сериккали Брекешев
По его словам, неотъемлемой частью Доктрины по достижению углеродной нейтральности является социально справедливая трансформация экономики и создание новых рабочих мест.
«Как показали результаты моделирования, для обеспечения справедливого перехода необходимы дополнительные политические меры, которые позволят распределить вызовы и выгоды приемлемым образом между различными социальными группами и создать новые возможности в регионах, затронутых политикой декарбонизации», - добавил Сериккали Брекешев.