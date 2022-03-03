+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Начался второй раунд переговоров России и Украины

3 Марта 2022 20:59
Поделиться:
Начался второй раунд переговоров России и Украины

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области
МИД окажет помощь компаниям РК при задержке транспортировки грузов и товаров Эвакуация граждан РК из Украины: телефоны «горячей линии» посольства и МИД 68 граждан Казахстана ожидают вылета в Катовице

Трансляцию ведет на своем YouTube-канале БелТА.

Украинская делегация ранее прибыла на место проведения переговоров на вертолетах.


Подписывайтесь на наш канал:

#Беларусь   #Россия   #Украина  
Поделиться:
Новости по теме
Переговоры России и Украины состоятся в Брестской области
МИД окажет помощь компаниям РК при задержке транспортировки грузов и товаров
Эвакуация граждан РК из Украины: телефоны «горячей линии» посольства и МИД
68 граждан Казахстана ожидают вылета в Катовице
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
3 Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
4 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
5 Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
6 Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Читайте также
НПП: колонна из 6 казахстанских машин выехала из Украины в Польшу
Оказано содействие в выезде из Украины 431 гражданину РК - МИД
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Касым-Жомарт Токаев поделился о деталях телефонных разговоров с Президентами РФ и Украины
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК поручил новому генпрокурору тщательно расследовать январские события
Запланирован телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Шавкатом Мирзиёевым
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив