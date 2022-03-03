Начался второй раунд переговоров России и Украины

БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Трансляцию ведет на своем YouTube-канале БелТА.

Украинская делегация ранее прибыла на место проведения переговоров на вертолетах.