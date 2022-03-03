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Начался второй раунд переговоров России и Украины
3 Марта 2022 20:59
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БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
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Трансляцию ведет на своем YouTube-канале БелТА.
Украинская делегация ранее прибыла на место проведения переговоров на вертолетах.
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