Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Начался второй набор в молодежный кадровый резерв

7 Сентября 2021, 18:58
Начался второй набор в молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства проводится второй отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, по итогам которого будут отобраны 50 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства РК по делам государственной службы.

Данный проект предоставляет уникальную возможность молодым казахстанцам применить свои знания и навыки во благо страны.

Лица, зачисленные в Резерв, могут быть назначены на политические должности, административные должности корпуса «А», руководящие должности корпуса «Б» и на должности группы категории А корпуса «Б».

Для зачисления в Резерв кандидатам предстоит пройти несколько последовательных этапов, в том числе:

- прием документов кандидатов

- оценка способностей работать со сложной числовой и текстовой информацией;

- решение ситуационных задач;

- оценка компетенций;

- собеседование в Экспертной комиссии;

- заседание Национальной комиссии по молодежной кадровой политике при Президенте РК.

Большинство этапов будут проходить в онлайн режиме.

Прием документов идет с 1 по 30 сентября 2021 года.

Срок пребывания в Президентском резерве – 3 года.

Зачисление в Президентский резерв не является условием обязательного назначения на должность в период пребывания в резерве.

ПРАВИЛА И ТРЕБОВАНИЯ КОНКУРСА ОПУБЛИКОВАНЫ НА САЙТЕ PKREZERV.GOV.KZ

С 1 сентября заявку на участие в отборе подали 281 граждан, включая соотечественников проживающие за рубежом.

Регистрация и приём документов продлится до 30 сентября 2021 года.

photo


Другие государственные органы   Президентский кадровый резерв  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
166 человек стали жертвами аномальной жары в Индии
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК