Начался Великий день народа – праздник Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня начался Великий день народа - Ұлыстың ұлы күні, праздник Наурыз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наурыз – праздник весны, а также это Новый год для народов Центральной Азии. Этот праздник отмечается в течение нескольких тысячелетий. На древнеперсидском языке «наурыз» означает первый день нового месяца. Согдийцы называли это месяц «наусарыз», хорезмийцы – «наусарджи», армяне – «навасарди», чуваши – «норас-ойахе». В далеком прошлом казахи называли Наурыз Ұлыстың ұлы күні, Великим днем народа.

В Казахстане в 2001 году Наурыз мейрамы объявлен государственным праздником. А с 2010 года он отмечается в течение трех дней – 21-23 марта. В этом году, поскольку 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье, 24 и 25 марта также считаются выходными днями.

В праздничные дни готовится наурыз-коже, варится наиболее вкусное мясо зимнего забоя – голова, казы-карта, жал-жая. На бульоне варится коже. Также в эти дни мирятся те, кто поссорился, расчищаются родники, проводится уборка в доме и во дворе. Хотя праздник считается началом года, его содержание и философию этим не ограничивают. Детям, родившимся в эти дни, дают такие имена, как Наурызбай или Наурызгуль. Есть также представление, что в эти дни Кыдыр ата обходит землю, посещает дома и дарит людям счастье, дает свое благословение.

В Великий день народа коллектив МИА «Казинформ» желает всем казахстанцам счастья и благополучия. Пусть Наурыз – праздник обновления, созидания, благополучия, – принесет вам большие успехи в труде. Пусть страна благоденствует, каждый новый день дарит веселье, счастье и благополучие. Пусть год будет удачным!

Отметим, в связи с тем, что в нашей стране принимаются меры против распространения коронавирусной инфекции, рекомендуется отмечать праздник в семейном кругу.