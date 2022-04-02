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Начался священный месяц Рамазан: расписание времени поста и намаза

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
2 Апреля 2022, 02:00
Начался священный месяц Рамазан: расписание времени поста и намаза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году священный месяц Рамазан начинается 2 апреля и продлится до 1 мая, передает МИА «Казинформ».

Пост продлится 30 дней. 2 мая – Ораза айт. Ночь с 27 на 28 апреля – Ночь предопределения (Ляйлятуль -Кадр).

В этом году сумма фитр-садака установлена в размере 500 тенге. Размер фитр-садака рассчитывался исходя из средней цены 2 кг муки по стране. Цена на муку определялась на основании информации, предоставленной городскими и районными отделениями ДУМК.

Напомним, Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал о значимости священного месяца и соблюдения поста, какие молитвы следует читать и каких правил придерживаться.

Официальный сайт Духовного управления мусульман Казахстана представил расписание времени поста и намаза в городах Казахстана:

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